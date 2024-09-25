انت الأن تتابع خبر لأول مرة بهذه الحرب .. صواريخ من لبنان تستهدف تل أبيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لأول مرة منذ بداية هذه الحرب، أطلق حزب الله صاروخا بالستيا استهدف تل أبيب، وقامت منظومة دفاع مقلاع داود باعتراضه، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن صاروخا واحدا انطلق من لبنان باتجاه تل أبيب واعترِض من منظومة الدفاع الجوي.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أنه لم يسجل أي إصابات بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد إعلام إسرائيلي بأن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم في نتانيا وغوش دان في تل أبيب.

من جانبه، أعلن حزب الله، ان عناصر الحزب أطلقت صباح يوم الأربعاء 25-9-2024 عند الساعة السادسة والنصف صاروخًا ‏باليستيًا من نوع "قادر "1 مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.‏

هذا ولم تتوقف طائرات الاحتلال الحربية منذ الساعة الخامسة فجر الأربعاء، غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.