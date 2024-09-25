أخبار اليمن : بيان صادر عن المؤتمر بمناسبة العيد الوطني لثورة 26 سبتمبر

بيان صادر عن المؤتمر بمناسبة العيد الوطني لثورة 26 سبتمبرأصدر المؤتمر الشعبي العام بياناً هاماً بمناسبة العيد الوطني الثاني والستين لثورة الـ 26 سبتمبر ينشر دوت الخليج فيما يلي نصه :

يحتفل الشعب اليمني العظيم يوم غد الخميس بالعيد الوطني الثاني والستين لثورة الـ26 من سبتمبر 1962م والتي مثلت تحولاً جذرياً عميقاً في حياة شعبنا استطاع من خلاله الانتقال من مرحلة العزلة والتخلف والفقر الى مرحلة الحياة والارتباط بالعالم وبدء مسيرة جديدة تميزت بحصول الانسان اليمني على حقوقه الاساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة ، وهو الامر الذي يجعل الاحتفال بها تذكيراً وتأكيداً على ارتباطها بحياة شعبنا الذي سيظل يتمسك بالدفاع عن ثوابتها وقيمها وأهدافها .

والمؤتمر الشعبي العام وهو يهنئ جماهير شعبنا اليمني العظيم من اقصاه الى اقصاه بالعيد الوطني الثاني والستين لثورة الـ 26 من سبتمبر فانه يجدها فرصة ليؤكد على الاتي:

1/ يجدد المؤتمر الشعبي العام ايمانه وقناعته وتمسكه ودفاعه عن اهداف ومبادئ وقيم ثورة 26 سبتمبر الخالدة ويؤكد على انها ستظل ام الثورات اليمنية ومنطلق التحول للإنسان اليمني في عصرنا الحالي.

2/ يجدد المؤتمر الشعبي العام التأكيد على أن الايمان والدفاع عن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وأهدافها ومبادئها وقيمها يقتضي بالضرورة الحتمية الدفاع عن كل مكتسباتها ومنجزاتها وفي مقدمة تلك المكتسبات منجز الوحدة اليمنية الذي تحقق في 22 مايو 1990م ومواجهة ورفض ومقاومة كل المخططات والأجندات التآمرية التي تستهدف تمزيق هذه الوحدة والسعي لإعادة تقسيم وتمزيق اليمن بما يسهل تحقيق مصالح وأهداف اعداء اليمن وشعبه من قوى اقليمية ودولية.

3/ يؤكد المؤتمر الشعبي العام على ان مرور ستة عقود ونيف من عمر الثورة اليمنية يجب ان يكون محطة يجب على اليمنيين استغلالها لإعادة قراءة وتمحيص كل ما شهده الوطن من تحولات وتغييرات منذ 26 سبتمبر 1962م وبعيدا عن الافكار العقيمة القائمة على نسف المنجزات والتحولات التي تحققت لليمن ارضا وإنسانا ،أو موقف الرفض لنقد اخطاء وسلبيات هذه الفترة والزعم بأنها كانت نجاحات فقط دون سلبيات وأخطاء ،وبما يسمح بأحداث تراكم تاريخي لجهة البناء والمواصلة لكل الايجابيات والسعي لإصلاح وتصحيح كل السلبيات في مختلف مناحي الحياة.

4/ يجدد المؤتمر الشعبي العام مواقفه الداعية والداعمة لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن لليمنيين حقوقهم كاملة ويحافظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن ويمنع تمزيق وحدتها بأي شكل كان.

5/يؤكد المؤتمر الشعبي العام على ان الحوار سيظل هو الطريقة الوحيدة لكي يتجاوز اليمنيون ازماتهم ويحلون مشاكلهم وخلافاتهم بعيدا عن أي تدخلات خارجية من أي قوى كانت.

6/ يدعو المؤتمر الشعبي العام كافة القوى والتنظيمات السياسية والمكونات الاجتماعية الى ادراك انه لا يمكن لأحد أن ينفرد بصياغة مستقبل اليمن لوحده مهما امتلك من قوة وأن الحفاظ على يمن موحد ومستقر مرهون بالاتفاق والتوافق على بناء دولة يمنية قوية قائمة على مفهوم الشراكة الوطنية وتحقيق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ومبدأ تكافوء الفرص وضمان حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير ورفض النعرات المذهبية والمناطقية والانفصالية وثقافة الكراهية والإقصاء والتهميش.

7/ يجدد المؤتمر الشعبي العام ادانته واستنكاره لجرائم الابادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وفي لبنان ودعمه ومساندته للشعب الفلسطيني في تحرير ارضه وتقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وكذا دعمه للشعب اللبناني مشيدا بموقف الشعب اليمني وقواته المسلحة في دعم الشعب الفلسطيني ومؤيدا كل الخطوات التي تتم في هذا الجانب من قبل القيادة والجيش اليمني.

والمؤتمر الشعبي العام وهو يكرر تهانيه لجماهير شعبنا اليمني العظيم من اقصاه الى اقصاه بالعيد الوطني الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر ليترحم على شهدائها متمنيا لمن تبقى من ثوارها ومناضليها الصحة.

الرحمة‭ ‬لشهداء‭ ‬الوطن‭.. ‬ والشفاء‭ ‬للجرحى‭.. ‬ والحرية‭ ‬للأسرى‭.. ‬ والنصر‭ ‬لليمن‭..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

صادر‭ ‬عن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الشعبي‭ ‬العام‬‬‬‬

صنعاء- الاربعاء‭ ‬22‭ ‬ربيع‭ ‬الأول‭ ‬1446هـ‭ - ‬الموافق‭ ‬25‭ ‬سبتمر 2024م

