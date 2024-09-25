مال وأعمال

منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 04:11 مساءً - سي ان بي سي _ رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بنحو 0.1% إلى 3.2%.

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وفي التقرير الصادر عن المنظمة اليوم الأربعاء الخامس والعشرين من سبتمبر أيلول، أبقت المنظمة على توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام المقبل عند 3.2%.

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وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي لا يزال مرناً كما واصل التضخم الاعتدال. فيما أكد أن النمو ظل قوياً نسبياً في العديد من دول مجموعة العشرين بما في ذلك أميركا والبرازيل والهند وإندونيسيا.

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في المقابل، ظل الأداء الاقتصادي ضعيفاً في عدد من الاقتصادات بما في ذلك ألمانيا فيما انكمش الناتج في الأرجنتين.

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أما فيما يتعلق بالأجور، كشف التقرير أن نمو الأجور الحقيقية يدعم حالياً دخل الأسر والإنفاق، ومع ذلك فإن القوة الشرائية لم تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في العديد من الدول.

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وفيما يتعلق بالتجارة العالمية، كشف التقرير أنها تتعافى أسرع من المتوقع، لكن تكاليف الشحن ظلت متصاعدة.

وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن التضخم من المتوقع أن يعود إلى المستهدف في معظم دول مجموعة العشرين بنهاية العام المقبل.

وبشكل أكثر تفصيلاً، من المتوقع أن يسجل التضخم 5.4% في 2024 و3.3% في 2025 لدى دول مجموعة العشرين.

وبناء على اعتدال التضخم وتراجع الضعوطات في سوق العمل بشكل أسرع، ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تخفيضات معدل الفائدة يجب أن تستمر.

وتابعت: أما توقيت ومقدار الخفض يحتاج أن يظل معتمداً على البيانات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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