رئيس الوزراء: نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 20 مليار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 06:18 مساءً - يارا الجنايني – أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن ملف الاستثمار يُعد محورًا أساسيًا في أولويات الحكومة، مشيرًا إلى الاجتماعات المتواصلة مع الشركات العالمية.

وأوضح -خلال مؤتمر صحفي- أنه في إطار هذه الجهود، التقى مؤخرًا بمجموعة من الشركات اليابانية المتخصصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. وإدارة المياه، حيث تم بحث خطط لتوسيع استثماراتها في مصر.

كما استقبل وفدًا من شركة هاير الصينية، الرائدة عالميًا في إنتاج الأجهزة المنزلية. خلال هذا اللقاء، تم وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع، بحضور وزير الاستثمار، بعد أن شهدت المرحلة الأولى افتتاحًا رسميًا برعاية فخامة الرئيس. وتشمل المرحلة الثانية استكمال إنتاج جميع الأجهزة، بينما تبدأ المرحلة الثالثة في إنتاج وحدات التكييف المركزية العملاقة، مع التزام الشركة بإتمام كافة المراحل بحلول عام 2025، بإجمالي استثمارات تصل إلى 500 مليون دولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الاستثمارات ستوفر آلاف فرص العمل، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والإنتاج والتسويق.

وهوه إلى أن استقطاب الشركات العالمية بمعدلات استثمار تتراوح بين 200 و500 مليون دولار سيمكن البلاد من تحقيق هدفها في الوصول إلى استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 20 مليار دولار سنويًا، مع صادرات تتجاوز 140 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات وتبسيط الإجراءات لدعم مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن وزير المالية سيختتم قريبًا حزمة الإصلاحات الضريبية، بينما سيقدم وزير الاستثمار مجموعة من الحوافز والتيسيرات الجديدة لتعزيز البيئة الاستثمارية.