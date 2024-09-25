انت الأن تتابع خبر عطاء لشراء كمية 100- 120 ألف طن من القمح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الأربعاء، عن طرح عطاء لشراء كمية 100- 120 ألف طن قمح، ووضعت شروط للراغبين بالاشتراك في العطاء.

ودعت الوزارة في بيان، الراغبين بالاشتراك في العطاء، إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 1-10.

واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.