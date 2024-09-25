انت الأن تتابع خبر كم سجلت أسعار النفط في السعودية لهذا الشهر.. تعرف على أفضل نوع وقود لسيارتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل تقلب الأسعار العالمية للنفط يتساءل الجميع عن أسعار النفط في السعودية، تعد السعودية من أكبر الدول المنتجة للنفط، فهل تأثر سعر الوقود في الآونة الأخيرة نظرا لارتفاع سعر الوقود العالمية، ومن المقرر أن شركة أرمكوا تعلن عن أسعار الوقود شهريا، كما أن من المتعارف أن لكل سيارة وقودها المناسب والذي يحدد سعره بناء على جودته ورقم الأوكتان الخاص به، فكيف يمكن لنا أن نحدد الوقود المناسب، وما هو رقم الأوكتان، من خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل تحديد نوع الوقود المناسب وسعر كل نوع.

أسعار النفط في السعودية لشهر سبتمبر 2024

أسعار الوقود في السعودية لشهر سبتمبر 2024 هي كالتالي (بالريال السعودي لكل لتر):

بنزين 91: 2.18 ريال.

بنزين 95: 2.33 ريال.

الديزل: 1.15 ريال.

الكيروسين: 1.33 ريال.

غاز البترول المسال: 1.04 ريال.

يتم تحديث هذه الأسعار شهريًا من قبل شركة أرامكو السعودية بناءً على أسعار السوق الدولية وعوامل محلية أخرى.

كيف تخترا الوقود المناسب لسيارتك؟

لاختيار الوقود المناسب للسيارة لابد من مراعاة التالي:

الرجوع لدليل المالك “كتالوج السيارة” فهو يحدد نوع الوقود الأمثل.

فحص ملصق الوقود داخل غطاء الخزان، والذي يحدد عليه نوع الوقود المناسب.

ومنها معرفة الفرق بين بنزين 91، و95:

بنزين 91: يناسب معظم السيارات العادية.

بنزين 95: مخصص للسيارات ذات الأداء العالي.

تجنب استخدام وقود بأوكتان أقل مما هو موصى به لحماية المحرك، كما ان استخدام أوكتان أعلى لن يُحسن الأداء في معظم الحالات.

ما هو رقم الأوكتان؟