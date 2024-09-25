العالم اليوم - المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 4% في عام 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 03:24 مساءً - رفع مصرف الإمارات المركزي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3.9 بالمئة سابقا إلى أربعة بالمئة في 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف المركزي في تقريره الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري، الصادر الأربعاء، أنه يتوقع أيضا أن يصل النمو إلى ستة بالمئة في 2025.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.2 بالمئة في 2024 ترتفع إلى 5.3 بالمئة في 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنحو 0.7 بالمئة العام الجاري ترتفع إلى 7.7 بالمئة العام المقبل.

وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.

وتوقع المركزي استمرار الزخم في القطاع الهيدروكربوني في العام المقبل على أن يرتفع الإنتاج الهيدروكربوني بشكل كبير، لافتاً إلى أن الانخفاض السريع المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شانه تعزيز الطلب العالمي وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بما فيها دولة الإمارات.

وذكر المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وتوقع أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والإجراءات الهيكلية المتواصلة مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100 بالمئة، والإصلاحات الضريبية.