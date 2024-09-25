نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ركلات ترجيح أم أشواط إضافية.. ماذا يحدث حال تعادل الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير المصرية والعربية حول العالم، الديربي المنتظر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في اللقاء الذي يجمع بينهم في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي النادي الأهلي ضد غريمه التقليدي نادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، في لقاء ينتظره عشاق الكرة المصرية.

ويخوض الأهلي هذه المباراة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا النسحة الأخيرة، بينما يشارك الزمالك في نهائي البطولة بعدما توج بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتتسائل الجماهير المصرية، عن مصير مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، وذلك في حال إنتهاء أحداثها بالتعادل بين الفريقين.

ركلات الترجيح تحسم السوبر في حالة التعادل

تنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) المتعلقة بمباراة كأس السوبر على أن المباراة ستُلعب على شوطين، كل شوط يمتد لـ45 دقيقة.

وفي حال تعادل الفريقين بعد انتهاء الوقت الأصلي، يتم اللجوء مباشرةً إلى ركلات الجزاء لتحديد الفائز، دون الحاجة لخوض أشواط إضافية.