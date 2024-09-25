نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من كاف لـ الأهلي والزمالك قبل 48 ساعة من نهائي السوبر الإفريقي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرار عاجلا بشأن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، وذلك قبل 48 ساعة من انطلاق المباراة.

أصدرت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك تحذيرًا بشأن فرض عقوبات فورية في حالة انتهاك القواعد واللوائح المتعلقة بحقوق المباراة المرتقبة، التي ستقام في المملكة العربية السعودية مساء الجمعة.

وخلال تصريحات صحفية، تحدث مصدر في اللجنة: "تم تنبيه الأهلي والزمالك بضرورة الالتزام، حيث سيتم تطبيق عقوبات صارمة إذا تم نشر أي مقاطع فيديو تخص المباراة، نظرًا لأن حقوق النشر تعود بالكامل للاتحاد الإفريقي، الذي يمتلك الحق في نشر مقاطع أهداف المباراة وكل ما يحدث داخل الملعب".

كما عقدت إدارة الإعلام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم جلسة للتأكيد على أهمية عدم استخدام أي مقاطع فيديو من المباراة، محذرة من أن المخالفين سيواجهون عقوبات فورية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا في المملكة العربية السعودية.

‏