نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ينهي اتفاقه مع "الحارس المعتزل" لتعويض غياب تير شتيجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن برشلونة أتم الاتفاق مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، للانضمام إلي صفوف الفريق لتعويض غياب الألماني تير شتيجن.

برشلونة يتمم اتفاقه مع حارس يوفنتوس السابق

وأضاف فابريزيو، أن الحارس البولندي فويتشيك تشيزني سيصل خلال الأيام القادمة إلي برشلونة، لإجراء الفحوصات الطبية، والتوقيع علي عقود انضمامه إلي النادي الكتالوني.

وقد أعلن الحارس البولندي اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وجاء التعاقد مع تشيزني لتعويض غياب الحارس الألماني مارك آندريه تير شتيجن، بعد تأكد غيابه عن صفوف الفريق لفترة طويلة، بعد الإصابة القوية التى تعرض لها خلال مواجهة برشلونة أمام فياريال، بتمزق كامل في وتر الرضفة في ركبته اليمني، وأجرى على إثرها جراحة ستبعده عن المشاركة لمدة تتجاوز ثمانية أشهر.