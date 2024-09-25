نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 لاعبين يستعدون للمشاركة للمرة الأولى مع الزمالك في السوبر الإفريقي.. أبرزهم عمر فرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ لخوض مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي الأهلي، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقي هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

٥ لاعبون يستعدون للمشاركة في مباراة القمة لأول مرة

ومن المنتظر أن يشارك 5 لاعبين جدد مع فريق الزمالك للمرة الأولى في مباريات القمة وهم: محمود الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد حمدى، وعمر فرج، وميشالاك، ومحمود بنتايك.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك تصعيد محمود الشناوى إلى حراسة مرمى الفارس الأبيض، بعدما تعرض محمد صبحي لإصابة قوية خلال الفترة الماضية.