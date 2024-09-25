نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يصل ملعب نادي الشباب لخوض المران الأول بالسعودية قبل لقاء الأهلي في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، لخوض المران الأول بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل.



وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب نادي الشباب لخوض المران، وفقًا للبرنامج التدريبي الموضوع للفريق من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.