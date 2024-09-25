نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة مفاجئة من برشلونة.. تعرف على بديل تير شتيجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الصحفي الإيطالي فابيريزو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات عن تعاقد برشلونة مع حارس مرمى جديد، بعد إصابة تير شتيجن في مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الإسباني.



التقى فريق برشلونة مع فياريال يوم ٢٢ سبتمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب الغواصات الصفراء ضمن الجولة السادسة، واذيعت على قنوات بي ان سبوتشجينرت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط.

استطاع فريق البلوجرانا تحقيق انتصار سادس من ست جولات خاضها في الدوري الإسباني، جعلته يتصدر ترتيب جدول الدوري بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي تعثر بالتعادل في جولتين.



عاد من الاعتزال..

كشف الصحفي الإيطالي فابيريزو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات، أن فريق برشلونة تعاقد مع حارس مرمى منتخب بولندا ويوفنتوس وروما وارسنال تشيزني الذي كان قد اعتزل، لمدة موسم واحد قابل للتجديد.



دعم هانسي فليك حارس مرمى الفريق تير شتيجن بتصريحات عقب الفوز على فريق فياريال بنتيجة خمس أهداف مقابل هدف، من الجولة السادسة من اللاليجا.

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