مال وأعمال

رئيس الوزراء: الحكومة تبذل قصارى جهدها لضمان استقرار الأوضاع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الحكومة تبذل قصارى جهدها لضمان استقرار الأوضاع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 05:08 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لضمان استقرار الأوضاع في الدولة، لافتا إلى أن ملف الاستثمار من ضمن أولويات الدولة المصرية.

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أضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هناك خططا كاملة للتوسع في استثمارات الشركات اليابانية خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الدولة لها رؤية واضحة في ملف الاستثمار وماضية فيه.

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وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك انفتاحا للتعاون مع الشركات الأجنبية المختلفة، وهناك الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يضخ في الدولة مليارات الدولارات واستغلال مصر كمركز إقليمي للتصنيع والاستفادة من الاستثمارات وتحقيق حلم الاستثمارات وتجاوزها 20 مليار دولار سنويا.

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وأكد على توفير كافة الإجراءات والتيسيرات والإصلاحات المختلفة لجذب مزيد من الاستثمارات مع مجموعة من الحزم والتيسيرات في الفترة المقبلة.

 

 

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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