انت الأن تتابع خبر بكم كرتونة البيض النهاردة.. سعر الفراخ اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 في الأسواق والمزارع الفراخ البلدي وصلت كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الدواجن تعتبر من بين أهم السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية التي يتم نشر وتحديث أسعارها أول بأول لكونها مرتبطة بالبورصة، إذ يتابع المستهلكون بشكل يومي التحديثات التي تتم على مختلف أسعار الدواجن من جميع الأنواع، وسوف نتعرف على أهم المعلومات حول تحديثات أسعار الدواجن اليوم والأسعار المتوقع أن تستقر عليها قيمة سعر مختلف الأنواع من السلالات الداجنة حتى يتم الأربعاء.

سعر الفراخ اليوم

ارتفع سعر الدواجن اليوم بشكل نسبي عن سعر أمس، حيث تم نشر الأسعار اليوم بعد أن ارتفع سعر الكيلو من الدجاج الأبيض بقيمة تصل ل 5 جنيه مصري فبعد ان كان سعر الكيلو في المزرعة 77 جنيه في السعر اليوم وصل إلى 77 جنيه مصري ومن المتوقع ثبات هذا الشهر حتى تعاملات يوم الأربعاء 25 من سبتمبر 2024 م، وفي الأسواق الاستهلاكية السعر يستقر على قيمة مالية تعادل حوالي 87 و88 جنيه مصري.

أسعار الدواجن الساسو

الفراخ الساسو من الأنواع المتوفرة والمتاحة في السوق المحلية وفي المزارع ومتاحة في المزرعة بسعر 90 و91 جنيه مصري، وفي السوق الاستهلاكية وصل سعر الكيلو إلى حوالي 100 جنيه مصري وفي بعض المناطق السعر يقل للكيلو ويصل ل 101 جنيه مصري.

سعر الفراخ البلدي

الدواجن البلدي متوفر بسعر 105 جنيه مصري للمستهلك وفق آخر تحديثات أسعار بورصة الدواجن وهو السعر المعلن عنه يوم الثلاثاء ويتوقع أن يظل ثابت للكيلو جرام حتى تعاملات يوم الأربعاء 25 من سبتمبر 2024 م.

سعر الفراخ الأمهات اليوم

يتوقع استقرار أسعار الدواجن حتى الفترة المقبلة ومن بينها سعر الدواجن الأمهات، حيث يستقر سعر الكيلو جرام منها على سعر من 72 وحتى 73 جنيه مصري

سعر كيلو البانيه

أسعار البانيه أيضا مستقرة ولا يزال سعر الكيلو ثابت في العديد من المناطق على قيمة 190 جنيه مصري.

سعر البيض اليوم