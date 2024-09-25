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أحمد جودة - القاهرة - قال العداء الكيني إليود كيبشوج، البطل الأولمبي مرتين في سباقات الماراثون، إنه لن يشارك في أولمبياد 2028 بلوس أنجليس.

العداء الكيني كيبشوج: لن أشارك في أولمبياد 2028

وذكر العداء الكيني في مقابلة مع "شبورت بيلد": سأتواجد في لوس أنجليس، ولكن في مساحة مختلفة، وليس كعداء. سأساعد في تشجيع الناس في المدينة على الركض".

يذكر أن حامل الرقم العالمي السابق سيكون بعمر الـ43 عاما بحلول دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وفي دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بباريس، لم ينه كيبشوج السباق على المسار الصعب، واستسلم بسبب ألم في الظهر. وقارن ذلك بنزال ملاكمة.

وقال كيبشوج:" تتدرب لمدة ستة أشهر لنزال، وعند تواجدك في الحلبة تتلقى ضربة قاضية بعد مرور 30 ثانية. هذه هي الحياة. تقبلت النتيجة".

ولم يعلن كيبشوج، الذي سيبلغ عامه الـ40 قريبا، عن موعد محدد لاعتزاله.

ويرغب في أن يركض بسرعة وأن يلهم الناس لفترة أطول.

ولن يشارك كيبشوج في ماراثون برلين الذي يقام الاحد المقبل.

ويحمل كيبشوج الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بهذا الماراثون، حيث توج به خمس مرات.