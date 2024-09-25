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أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة منتخب مصر لجمباز الإيروبيك اليوم متجه إلى مدينة بيسارو الأيطالية للمشاركة في بطولة العالم في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري.

بعثة منتخب مصر لجمباز الإيروبيك تتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم

ويمثل منتخب مصر:

باسل الزامك

يوسف محمود

عمر المراغي

معاذ علي

عمر مرجان

هنا عبدالله

تقي البشاري

نورا الحناوي

مي السيد

منال محمد

ملك حيدة

ملك مصطفي

المدربين: إيفا سزلبودا - محمد عكاشة - محمد الخواجة



واختتمت مؤخرًا منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة إفريقيا لجمباز الأيروبيك التي استضافتها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 15 سبتمبر الجاري على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 9 منتخبات وهي: "بنين - كاب فيردي - الجزائر - المغرب - مالي - جنوب إفريقيا - تونس - توجو - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة"، بإجمالي 110 لاعب ولاعبة.

وفي ختام البطولة الافريقية اعتلى جمباز الايروبيك المصري صدارة القارة السمراء

من جانبه؛ أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ان رياضة الجمباز تتطور بشكل كبير وغير مسبوق وأن منتخب مصر اصبح واحد من أقوى المنتخبات الأفريقية ومنافس قوي فى البطولات الدولية

وثمنَ رئيس الاتحاد المصري للجمباز؛ جهود الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من أجل استمرار استقرار منظومة عمل الرياضة المصرية في طريق ريادتها والدعم الكامل للمنتخبات الوطنية

