نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن تجديد إجراءات التعاقد على وظيفة إمام وخطيب وعامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن تجديد العاقد على وظيفة إمام وخطيب ومدرس ووظيفة عامل مسجد ممن سبق التعاقد معهم في مسابقة 2022م وتسلموا عملهم بالمديريات الإقليمية، وحيث أوشك العام الأول للتعاقد على الانتهاء يتم التنبيه على السادة المتعاقدين على وظيفة إمام وخطيب ومدرس ووظيفة عامل مسجد بالآتي:

أولًا: سرعة التوجه لديوان مديرية الأوقاف التابع لها الإمام أو العامل لأخذ خطاب من المديرية لإجراء تحليل المخدرات قبل تجديد التعاقد معهم.

ثانيًا: فور استلام نتيجة التحليل توافى الإدارة المركزية للموارد البشرية عن طريق مديرية الأوقاف بنتائج التحاليل مجمعة للأئمة والعمال المتعاقدين بها.