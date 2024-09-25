نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد المواجهة النارية بين الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبو كرة القدم المصرية المباراة النارية التي من المقرر أن تجمع بين قطبي الساحرة المستديرة في مصر، في إطار منافسات بطولة السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الاهلى أمام الزمالك فى السوبر الافريقى

تنطلق صافرة أحداث مباراة الأهلي والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

يمكنكم مشاهدة مباراة القمة المصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت المفتوحة، حيث يبحث العديد من مشجعي ومحبي كرة القدم المصرية عن القنوات التي من دورها تبث مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما تقوم ببث المباراة قناة إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

