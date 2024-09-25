النقل توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ المرحلة 4ج من الخط الثالث…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 02:09 مساءً - يارا الجنايني – شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم على هامش مشاركته في فعاليات معرض “إينوترانس 2024” المقام بالعاصمة الألمانية برلين.

تم التوقيع بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات بقيادة شركة “فينسي”، والذي يضم شركات “بويج”، “المقاولون العرب”، و”أوراسكوم للإنشاءات”، وذلك لإعداد التصميم المبدئي وتقديم عرض فني لتنفيذ المرحلة 4ج من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والتي ستستغرق مدة 12 شهرًا.

وقع المذكرة عن الجانب المصري الدكتور مهندس طارق حامد جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وعن اتحاد الشركات السيد فيليب تافرني ممثلًا عن شركة “فينسي”، والسيد آلان ديكامب عن شركة “بويج”، والمهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم للإنشاءات”، والمهندس حسن إبراهيم عن شركة “المقاولون العرب”.

وأكد الوزير أن وزارة النقل بصدد دراسة مد الخط الثالث للمترو عبر مسار نفقي من محطة هليوبوليس إلى مطار القاهرة الدولي، لربط هذه المنطقة الحيوية بشبكة النقل المتكاملة في مصر، بما يشمل أنظمة النقل السككي بالجر الكهربائي. وأوضح أن الخط الثالث يعد محورًا أساسيًا يربط بين مختلف مكونات شبكة الجر الكهربائي، مشيرًا إلى أهمية هذه المرحلة في خدمة مناطق حيوية مثل مطار القاهرة والكثافات السكانية المحيطة.

وأضاف الوزير أن اختيار اتحاد الشركات بقيادة “فينسي” لتنفيذ هذه المرحلة يأتي بناءً على تنفيذها الناجح للمرحلتين السابقتين من الخط الثالث، وكذلك الجزء النفقي من المرحلة الرابعة، مما يضمن التوافق في أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم، وتطبيق نفس المواصفات الفنية. ووفقًا لمذكرة التفاهم، سيقوم اتحاد الشركات بتقديم التصميم المبدئي والعرض الفني والمالي للمشروع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تستكمل إجراءات التعاقد النهائي لتنفيذ المشروع بعد ذلك.