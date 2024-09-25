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أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعديل طاقم الحكام الذي سيدير مباراة مصر وموريتانيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، والتي ستقام الشهر المقبل.

كاف يُعلن تغيير حكام مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

وكان الاتحاد قد عين الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيلي لقيادة اللقاء يوم أمس الثلاثاء، قبل أن يعلن تعديل هذا القرار لأسباب فنية دون الإفصاح عن التفاصيل.

وسيتولى الحكم التشادي عيسى بوجولا إدارة المباراة، بمساعدة حافظ موسى وحكم رابع الفريد.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره الموريتاني يوم 11 أكتوبر المقبل، قبل أن يسافر لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من الشهر ذاته.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه الرأس الأخضر بـ 3 نقاط، ثم موريتانيا بنفس الرصيد في المركز الثالث، وأخيرًا بوتسوانا دون نقاط.

