نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الزمالك يتعاقد مع صفقة جديدة وإصابة مبابي وغيابه 3 أسابيع عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 25-09-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم

وجاءت أبرز عناوين صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:-

الزمالك يتعاقد مع مدافع إفريقي والإعلان عقب مباراة الأهلي في السوبر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي أنهت صفقة المدافع جيفرسون كوستا، لاعب أكاديمية كاستلو برانكو البرتغالية ومنتخب غينيا بيساو.

وأفاد المصدر خلال تصريحات صحفية، بأن اللاعب مواليد 2005، وسيتم قيده تحت السن، مثل السنغالي سيدي ندياي، المهاجم الجديد الذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومنن المقرر أن يصل كوستا إلى القاهرة في الساعات القليلة المقبلة، مع الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد مباراة السوبر الإفريقي.

كما أشار المصدر إلى أن المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز قد رحب بانضمام اللاعب لتعزيز خط الدفاع، الأمر الذي جعل إدارة الأبيض تتحرك لحسم الصفقة.

وفي سياق متصل، يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل، 27 سبتمبر، على ملعب المملكة آرينا في السعودية.

مدة غياب مبابي عن ريال مدريد تصدم جماهير الملكي

أعلن ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء إصابة مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي في فخذه الأيسر، تعرض لها في المباراة ضد ديبورتيفو ألافيس 3-2 الثلاثاء في الجولة السابعة.

وكتب العملاق الإسباني في بيان صحافي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا كيليان مبابي من قبل المصلحة الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليسرى"، من دون أن تحدد مدة غياب نجمه الجديد الذي أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى إمكانية غيابه لثلاثة أسابيع، وبالتالي لن يشارك في "الدربي" ضد الجار أتلتيكو مدريد الأحد على ملعب ميتروبوليتانو، بالإضافة إلى الرحلة إلى مدينة ليل الفرنسية لمواجهة فريقها المحلي في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

كما أن الشك سيحوم حول مشاركته مع منتخب بلاده في مباراتيه ضمن دوري الأمم الأوروبية ضد إسرائيل وبلجيكا في 10 و14 من الشهر المقبل.

وطلب مبابي الذي سجل الهدف الثاني للنادي الملكي في مرمى ألافيس رافعًا غلته إلى خمسة أهداف في المركز الثاني على لائحة هدافي الليغا، استبداله في الدقيقة 80 حيث دخل مكانه الدولي التركي أردا غولر. .