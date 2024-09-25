عاجل.. مدة غياب مبابي عن ريال مدريد تصدم جماهير الملكي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء إصابة مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي في فخذه الأيسر، تعرض لها في المباراة ضد ديبورتيفو ألافيس 3-2 الثلاثاء في الجولة السابعة.

مبابي يغيب عن ريال مدريد 3 اسابيع

وكتب العملاق الإسباني في بيان صحافي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا كيليان مبابي من قبل المصلحة الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليسرى"، من دون أن تحدد مدة غياب نجمه الجديد الذي أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى إمكانية غيابه لثلاثة أسابيع، وبالتالي لن يشارك في "الدربي" ضد الجار أتلتيكو مدريد الأحد على ملعب ميتروبوليتانو، بالإضافة إلى الرحلة إلى مدينة ليل الفرنسية لمواجهة فريقها المحلي في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

كما أن الشك سيحوم حول مشاركته مع منتخب بلاده في مباراتيه ضمن دوري الأمم الأوروبية ضد إسرائيل وبلجيكا في 10 و14 من الشهر المقبل.

وطلب مبابي الذي سجل الهدف الثاني للنادي الملكي في مرمى ألافيس رافعًا غلته إلى خمسة أهداف في المركز الثاني على لائحة هدافي الليغا، استبداله في الدقيقة 80 حيث دخل مكانه الدولي التركي أردا غولر. .