الرياضة

الأهلي يحفز اللاعبين قبل السوبر الأفريقي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحفز اللاعبين قبل السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تحفيز اللاعبين قبل السوبر الأفريقي أمام الزمالك، والذي يقام الجمعة المقبلة بالرياض.

الأهلي يحفز اللاعبين قبل السوبر الأفريقي

وأضاف شبانة ان إدارة القلعة الحمراء قامت بصرف مكافآت الدوري للاعبين،والذي توج به الأهلي مؤخرا.

واستكمل شبانة.. الأمر لم يقتصر على مكافآت الدوري فقط، حصل أيضا اللاعبون على مقدمات عقود الموسم الجديد، كنوع من التحفيز قبل نهائي السوبر الأفريقي.
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا