نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحفز اللاعبين قبل السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تحفيز اللاعبين قبل السوبر الأفريقي أمام الزمالك، والذي يقام الجمعة المقبلة بالرياض.

الأهلي يحفز اللاعبين قبل السوبر الأفريقي

وأضاف شبانة ان إدارة القلعة الحمراء قامت بصرف مكافآت الدوري للاعبين،والذي توج به الأهلي مؤخرا.

واستكمل شبانة.. الأمر لم يقتصر على مكافآت الدوري فقط، حصل أيضا اللاعبون على مقدمات عقود الموسم الجديد، كنوع من التحفيز قبل نهائي السوبر الأفريقي.

