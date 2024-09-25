العالم اليوم - عضو كنيست يصف سلوك للجيش الإسرائيلي بـ"مثير للاشمئزاز"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 04:21 مساءً - اتهم عضو الكنيست عن حزب الليكود، عميت هاليفي، ممثلي الجيش الإسرائيلي بمحاولة تحييد قدرة الكنيست في الإشراف على عمليات الجيش.

ونقلت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية عن هاليفي أن ممثلي الجيش رفضوا المشاركة في نقاش أمني مهم بشأن مفهومي القرار والانتصار بذرائع مختلفة.

وأضاف هاليفي أن هذا السلوك يناهض الديمقراطية ومثير للاشمئزاز.

وقال هاليفي إن ما يقلقه هو "حقيقة أن الجيش الإسرائيلي يرى في الكنيست، أي الجمهور الذي يمثله أعضاء الكنيست، عاملا مزعجا ومزعجا بشكل مفرط، وهم يبذلون كل جهد لتحييد قدرته على الإشراف على عمليات الجيش".

ويأتي ذلك في خضم معارك ضارية اشتدت خلال اليومين الماضيين بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في لبنان، مع اقتراب الحرب على غزة من دخول عامها الثاني.

وتصاعد خطر اندلاع حرب شاملة يوم الإثنين، بعد أن كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان بما في ذلك العاصمة بيروت، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 500 شخص وإصابة أكثر من 1600 آخرين في أكثر يوم دموي في لبنان منذ بدء حرب غزة العام الماضي.