العالم اليوم - قرار 1701.. هل يكون بوابة لوقف تصعيد إسرائيل وحزب الله؟

انتم الان تتابعون خبر قرار 1701.. هل يكون بوابة لوقف تصعيد إسرائيل وحزب الله؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 04:21 مساءً - عاد قرار مجلس الأمن رقم 1701 إلى الواجهة من جديد، في ظل التصعيد المتواصل بين حزب الله وإسرائيل، وسط مطالب بضرورة تنفيذه والالتزام به.

ودعت عدة دول ومنظمات دولية خلال الأيام الماضية إلى "إعادة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

وقال بيان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الإثنين، إن القرار 1701 "أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وضمان الاستقرار الدائم".

هذا وقالت مصادر لـ"دوت الخليج" إن هناك مبادرة أميركية جديدة تهدف إلى وقف التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وذكرت المصادر أن "الخطة الأميركية تقوم على تنفيذ قرار 1701"، مشيرة إلى أن هناك دولا أوروبية تشارك في صياغة المبادرة وهناك تواصل مع إيران لإقناع حزب الله بها.

وتابعت: "الخطة تقوم على مبادرة (جو) بايدن لوقف حرب غزة وانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "واشنطن تحاول تفادي حرب إقليمية إذا شنت إسرائيل عملية برية في لبنان".

ويأتي الحديث عن قرار 1701 في ظل تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وحزب الله منذ اندلاع النزاع الراهن بينهما قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة، مما يجدد المخاوف الإقليمية والدولية من نشوب صراع واسع النطاق في المنطقة.

وتشنّ إسرائيل غارات جوية مكثّفة منذ الإثنين تستهدف غالبيتها مناطق في جنوب لبنان وشرقه وتقول إنها تطال أهدافا لحزب الله، بينما يعلن الأخير إطلاق صواريخ نحو مناطق ومواقع عسكرية في شمال الدولة العبرية.

ماذا نعرف عن القرار 1701؟