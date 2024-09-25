العالم اليوم - وزير الصحة يكشف حصيلة غارات إسرائيل على لبنان اليوم

انتم الان تتابعون خبر وزير الصحة يكشف حصيلة غارات إسرائيل على لبنان اليوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 04:21 مساءً - أفاد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض بمقتل 51 وإصابة 223 في ضربات إسرائيلية على لبنان، الأربعاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشنّ غارات "موسعة" على مناطق في جنوب لبنان وشرقه، بعد ساعات من اعتراض صاروخ باليستي أطلقه حزب الله في أجواء منطقة تل أبيب.

وقال الجيش في بيان إنه "يشنّ هجمات واسعة في جنوب لبنان وفي منطقة البقاع" الواقعة عند الحدود الشرقية مع سوريا، مضيفا أنه سيعلن "تفاصيل إضافية لاحقا".

وأضاف أنه يضرب أهدافا لحزب الله ومنشآت تخزين أسلحة.

كذلك، أشار إلى أن حوالى 40 قذيفة أطلقت من لبنان إلى شمال إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، موضحا أنه "تمّ اعتراض عدد من المقذوفات".