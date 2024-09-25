نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من تير شتيجن بعد إصابته القوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم وفريق برشلونة الإسباني، الشكر لكل من دعمه بعد إصابته الخطيرة في الركبة، وذلك من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

تير شتيجن يوجه رسالة للجماهير بعد إصابته القوية

وتعرض تير شتيغن، الذي أصبح الحارس الأساسي للمنتخب الألماني عقب اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى خلال مباراة فريقه برشلونة أمام فياريال يوم الأحد الماضي، والتي سيغيب على إثرها لعدة أشهر.

ونشر تير شتيغن صورًا لبعض الرسائل التي تلقاها على حسابه في إكس وكتب: "أشعر بامتنان شديد لكل جماهير برشلونة، زملائي، المنافسين، الأندية والأصدقاء على الدعم والحب الذي أظهرتموه لي منذ يوم الأحد".

وأضاف: "أود أن أشكر جماهير فياريال على الاحترام الذي أظهروه في الملعب، كان هذا يعني الكثير لي. أشعر بالإيجابية والقوة، الآن تركيزي منصب على التعافي. شكرا لكم!".

ويلعب المنتخب الألماني مبارياته المقبلة في بطولة دوري أمم أوروبا يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في البوسنة ثم يواجه المنتخب الهولندي بعدها بثلاثة أيام في ميونخ. وسيكون حارس هوفنهايم أوليفر باومان هو المرشح الأبرز لحراسة عرين المنتخب الألماني.