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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية؛ لخوض مباراة الزمالك على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي يختتم استعداداته قبل السفر للسعودية لخوض السوبر الإفريقي

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، قبل المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وبدأ بفقرات بدنية لمدة ١٥ دقيقة قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية.

وتطير بعثة الفريق برئاسة محمد الغزاوي إلى السعودية عصر اليوم؛ لخوض المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم.

كان سامي قمصان، القائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، قد توجها إلى المملكة العربية السعودية، لإنهاء ترتيبات إقامة الفريق هناك، وكذلك الاطمئنان على الأمور الخاصة بالإقامة والانتقالات وملعب التدريب.