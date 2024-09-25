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أحمد جودة - القاهرة - يعاني الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي من غياب عدد كبير من اللاعبين في مباراته القادمة ضد الزمالك يوم الجمعة، في إطار نهائي كأس السوبر الإفريقي.

غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي

واختتم النادي الأهلي تدريباته اليوم في ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية لملاقاة الزمالك.

عقد المدير الفني مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين، تناول فيها العديد من الجوانب الفنية اللازمة للاستعداد للمباراة، وذلك في سياق التحضيرات للمباراة.

وجاءت غيابات الأهلي أمام الزمالك كالتالي:

قرر المدرب السويسري استبعاد كل من

كريم نيدفيد يغيب، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، مصطفى أبو الخير، سمير محمد، مصطفى مخلوف، محمد عبد الله.

كنا يفتقد الأهلي لخدمات الثنائي كريم فؤاد، وعلي معلول، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني يشتكي منها اللاعبان.

جدير بالذكر، أن بعثة النادي الأهلى سوف تتوجه إلى المملكة العربية السعودية، عصر اليوم وذلك من أجل خوض المباراة النهائية ضد الزمالك.

