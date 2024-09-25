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أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة تفصل كل عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والكرة المصرية والإفريقية بصفة خاصة،، الجمعة ٢٧ سبتمبر هو موعد ينتظره الكثير حيث ستتجه الأنظار نحو العاصمة السعودية "الرياض" وتحديدا ملعب المملكة "آرينا" الذي يحتضن لقاء الكبيرين "الأهلي والزمالك" في رحلة البحث عن التتويج بلقب "السوبر الإفريقي" فلمن ستكون الغلبة ولمن ستبتسم الساحرة المستديرة.

محمد عبد الجليل لـ "دوت الخليج": الأهلي سيعود بكأس "السوبر" من "الرياض".. و"كولر" لا يقارن بجوميز

لذلك حرص "دوت الخليج" على إجراء حوار مع نجم من نجوم النادي الأهلي السابقين وواحد من المشاركين في لقاء السوبر الإفريقي بين الفريقين في عام ١٩٩٤ بجوهانسبرج "جلجل" كما يحب أن يلقبه عشاق المارد الأحمر محمد عبد الجليل والذي فتح قلبه لـ "دوت الخليج" بالحوار التالي:

أكد محمد عبد الجليل، في بداية حديثه لـ "دوت الخليج"، على أن مستوى الأهلي سيكون أفضل وأقوى في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك بالمملكة العربية السعودية الجمعة المقبلة، وهو ما ظهر خلال المباراتين السابقتين.

وأضاف لاعب الأهلي السابق، الزمالك يمكنه التواجد بقوة في المباراة، ومجاراة الأهلي في حالة عدم استقبال أهداف من الأهلي في الشوط الأول من المباراة.

واستكمل "عبد الجليل" حديثه لـ "دوت الخليج" عن توقعاته لنتيجة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا على أن المارد الأحمر سيحقق فوزًا كبيرًا بثلاثة أهداف نظيفة في ملعب المملكة آرينا بمدينة الرياض.

وعن رأيه في المقارنة بين السويسري مارسيل كولر ونظيره البرتغالي جوزيه جوميز، اختتم محمد عبد الجليل لاعب المارد الأحمر الأسبق حديثه لـ "دوت الخليج"، مؤكدًا أن كولر أفضل بكثير من جوميز في كل شيء.

