نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات نارية في الجولة السادسة من الدوري القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الجولة السادسة من منافسات دوري نجوم قطر مواجهات نارية، بين فرق الصدارة والمقدمة وفرق وسط الترتيب وآخر جدول الترتيب بحثا عن المنافسة بقوة على اللقب، والهروب مبكرا من شبح الهبوط.

مواجهات نارية في الجولة السادسة من الدوري القطري

تقام مباريات الجولة السادسة على مدار يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة، منها 4 مباريات على ملاعب مونديالية هي استاد الثمامة والجنوب وأحمد بن علي، فيما تقام مباراتين على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.

البداية ستكون غدا على ستاد الثمامة وستكون القمة الأولى للجولة بين العربي والريان وهي مواجهة جماهيرية ذات نكهة خاصة يمثل الفوز بها بطولة في حد ذاتها للناديين بالنظر لكونهما الأكثر شعبية من الناحية الجماهيرية في قطر.

ويدخل الفريقان اللقاء بطموحات متشابهة وهي تعديل الأوضاع وتصحيح الصورة السلبية، بعد النتائج السيئة في الجولات الماضية والتي اضطرت على أثرها إدارة كلا الناديين لإجراء تغيير على الصعيد الإداري حيث أطاح الريان بمدربه السويدي بويا إسباجي، وتعاقد مع يونس علي الذي رحل عن تدريب العربي وتولى بدلا منه الإنجليزي أنتوني هيدسون.

وقاد هيدسون العربي للتعادل في الجولة الماضية مع الأهلي بنتيجة 3/3 بعد مباراة مثيرة أنقذ خلالها المحترف التونسي يوسف المساكني الفريق من فخ الخسارة في الثواني الأخيرة.

فيما خسر الريان للمرة الثالثة هذا الموسم أمام الوكرة بثنائية نظيفة رغم التعاقدات الكثيرة التي أجراها، ليكون اللقاء الأخير لإسباجي بحثا عن إعادة الأمور لنصابها الصحيح.