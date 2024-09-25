وزير الشئون النيابية: تشجيع الاستثمار والأمان الوظيفي أساس…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 11:13 صباحاً - دوت الخليج_ التقى المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، مع محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وثمن المستشار محمود فوزي ، دور وزارة العمل في توفير فرص العمل والتدريب، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للتشاور المجتمعي في مجال العمل له دور كبير في تعزيز الحوار بين اطراف العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل.

وبحث اللقاء الملفات التشريعية المشتركة، وأكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل، خلال الفترة المقبلة، في “المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل”، الذي يضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والجهات المختصة، تمهيداً لعرضه على دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب.

تكليفات رئيس الجمهورية واضحة بصياغة قانون محفز للاستثمار ويراعي الحقوق الواجبات

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الدولة حريصة على خروج القانون بصورة متوازنة في علاقات العمل وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع كل المُتغيرات لتشجيع الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.