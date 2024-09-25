افتتاح معرض نقابة الصحفيين للكتاب بخصومات تصل إلى 50% ومشاركة 40 دار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - افتتح خالد البلشي نقيب الصحفيين، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، الدورة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب اليوم الأربعاء 25 سبتمبر، في الدور الرابع بمقر النقابة، ويستمر من اليوم الأربعاء 25 سبتمتبر وحتى السبت 5 أكتوبر وذلك يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، ماعدا الجمعة.

ويشهد معرض نقابة الصحفيين للكتاب مشاركة 40 دار نشر خاصة وحكومة من بينهم دار المعارف والشركة القومية للتوزيع ومجموعة، ودار دوّن ودار الشروق ودار كيان ودار المصرية اللبنانية ودار المحروسة وغيرهم من دور النشر الأخرى.

كما يشارك في معرض الكتاب المقرر إقامته اليوم بمقر نقابة الصحفيين، وزارة الثقافة المصرية متمثلة في الهيئة العامة المصرية للكتاب، والتي تشارك بحوالي 500 عنوان من إصداراتها، ومن ابرز الكتب المشاركة "موسوعة مصر القديمة"، و"وصف مصر" وكتب "الأغاني" وإصدارت مكتبة الأسرة وأصدرته خاصة بالطفل.

وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أنه سيتم توفير خصومات تترواح بين 35% وحتى 50% لجميع الصحفيين وأسرهم وكذلك جمهور المعرض.

وقال جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، إنه تم تجهيز الدور الرابع بالنقابة مقرًا للمعرض لاستقبال أجنحة الناشرين، والصحفيين وأسرهم، وكل زوار المعرض، الذي يعد الأول من نوعه في نقابة الصحفيين.

كما أكد محمود كامل وكيل النقابة، ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، أنه سيقام على هامش المعرض عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى أن يوم الافتتاح 25 سبتمبر يشهد عقد مؤتمر صحفي الساعة 3 عصرًا لكشف وقائع التحريض الرسمى الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني من قبل مسئولين بالكيان الصهيوني حرضوا، ومازالوا يحرضون على إبادة الشعب الفلسطيني، حيث تكشف نقابة الصحفيين هذه الوقائع الموثقة لتصريحات مسئولي الكيان الصهيوني، بما يضعهم تحت طائلة القانون الدولي، وتعلن نقابة الصحفيين خلال المؤتمر لكل العالم عن حملة لإدراج هذا الملف ضمن ملاحقات قادة الاحتلال الصهيوني في المحاكم الدولية.