الوزراء يوافق على انضمام مصر لبروتوكول الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية لبروتوكول الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب؛ الخاص بحقوق ذوى الإعاقة فى أفريقيا.

ويأتى ذلك فى إطار سعى مصر لتعزيز مكانتها الإقليمية على الساحة الأفريقية، ومواصلة تفاعلها مع الآليات الأفريقية المختصة بملف حقوق الإنسان، وذلك تزامنًا مع ترشح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028.

ويتضمن البروتوكول بنودا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع إجراءات لإدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى سياسات الدولة وبرامج التنمية.