العالم اليوم - "قادر" يطال مقر الموساد.. ماذا نعرف عن صاروخ حزب الله؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 03:24 مساءً - أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، الأربعاء، أنها أطلقت صاروخا باليستيا من نوع "قادر 1" على مقر قيادة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" في ضواحي تل أبيب.

وأوضح حزب الله أن "مقر الموساد الذي تم استهدافه مسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير البيجرز وأجهزة اللاسلكي". ماذا نعرف عن قادر 1؟ إيراني الصنع.

كشف عنه في 2013 في طهران.

صاروخ بعيد المدى، مداه 300 كم.

قادر على استهداف الأهداف البحرية بدقة عالية وقوة تدميرية.

الرأس الحربي له من النوع شديد الانفجار.

الطول: 740 سم.

وزن الغطاء: 200 كغ.

يتمتع بقوة تدميرية عالية. ماذا يحدث؟ يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر.

صعّدت إسرائيل ضرباتها منذ الإثنين، وأعلنت شنّ مئات الغارات يوميا على أهداف للحزب في جنوب لبنان وشرقه.

في المقابل، أعلن الحزب الردّ على هذه الغارات بقصف صاروخي يستهدف مناطق ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

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