انت الأن تتابع خبر "ارتفاع جديد في سعر الطن" .. تعرف على أسعار الأسمنت اليوم في السعودية بالطن والشكارة الأربعاء 25 سبتمبر 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر الأسمنت من أهم المواد الأساسية في قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية، حيث يشكل العمود الفقري لصناعة الإنشاءات والبنية التحتية، وبفضل دوره الحيوي في مشاريع التطوير العمراني، يتزايد الطلب على الأسمنت بشكل مستمر في ظل التوسع العمراني الكبير في المملكة ورؤية 2030 التي تركز على تعزيز التنمية المستدامةـ ومع ذلك، تشهد أسعار الأسمنت تغيرات دورية تتأثر بعوامل عدة، مثل تكاليف الإنتاج، وأسعار الطاقة، ومستويات الطلب في السوق المحلي، وحاليًا، تتراوح أسعار الأسمنت في السعودية وفقًا للنوع والشركة المصنعة، حيث يحافظ السوق على استقراره النسبي مع توفير كميات كافية لتلبية احتياجات المشاريع القائمة، ومن خلال تلك المقالة سوف نستعرض من موقعنا دوت الخليج ” أسعار الأسمنت” في المملكة.

الأسمنت في السعودية

تنتج الشركات في السعودية عدة أصناف من الأسمنت، وأشهرها الأسمنت البورتلاندي العادي المستخدم في صب الخرسانة والبناء والأساسات، بشرط خلو التربة من أملاح الكبريت أو المياه الجوفية، كما توجد أصناف أخرى مثل الأسمنت البورتلاندي البوزولاني والأسمنت المقاوم للكبريتات، الملائمة للتربة التي تحتوي على نسب عالية من أملاح الكبريت أو المياه الجوفية، حيث تتم إزالة بعض المركبات المتفاعلة مع هذه العناصر، وتختلف أسعار الأسمنت في المملكة بناءً على المصنع والصنف المتاح.

أسعار طن الأسمنت في السعودية

فيما يلي نستعرض أسعار الأسمنت في السعودية اليوم الأربعاء وفقًا للأسعار الرسمية من أبرز المصانع:

سعر طن أسمنت المباني: 320 ريال.

سعر طن أسمنت التشطيب: 299 ريال.

سعر طن الأسمنت المقاوم للكبريتات: 322 ريال.

سعر كيس الأسمنت اليوم

فيما يلي أسعار أكياس الأسمنت في السعودية بناءً على الأوزان والأحجام المختلفة: