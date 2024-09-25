نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم صابر و"الشوربجي" يبحثان تطوير التعاون المشترك بين محافظة القاهرة والمؤسسات الصحفية القومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دعم وتعزيز التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة، استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تناولا خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والمؤسسات الصحفية القومية في مجالات إعلانات الطرق واستغلال الأصول التابعة للمؤسسات الصحفية القومية داخل نطاق محافظة القاهرة.

وأكد المهندس عبدالصادق الشوربجي بأن الصحافة القومية داعم أساسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يجري تنفيذها بجميع المحافظات من خلال إلقاء الضوء عليها.

وأعرب الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الصحافة القومية وتناولها للقضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخليًا وخارجيًا، وأكد الدكتور صابر أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعادة تخطيط بعض المناطق بمحافظة القاهرة لضمان القضاء على العشوائيات وإعادة المظهر الجمالي وتيسير الحركة على المواطنين، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين مختلف الجهات لسرعة تنفيذ خطط التطوير.

حضر اللقاء كل من اللواء يحيي الأدغم سكرتير عام المحافظة واللواء إبراهيم عوض مستشار المحافظ للمتابعة واللواء احمد الدميري مستشار محافظ القاهرة للعلاقات العامة والمراسم والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والمستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة والأستاذ وليد عبدالعزيز عضو الهيئة والأستاذة مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة، كما حضر الاجتماع الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والأستاذ اسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والأستاذ طارق لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر والأستاذ رزق عبدالسميع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع وهبة صادق رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف والأستاذ اياد أبو الحجاج.