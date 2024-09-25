نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إمام عاشور يعلق على قمة السوبر الأفريقي ويؤكد: ننتظر دعم الجماهير لقهر الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المواجهة المنتظرة أمام نادي الزمالك، الذي يعتبر الغريم التقليدي لناديه السابق، في بطولة كأس السوبر الإفريقي 2024.

إمام عاشور يعلق على قمة السوبر الأفريقي

ويستعد الأهلي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، لملاقاة الزمالك، حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مباراة ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا في السعودية، لتحديد بطل كأس السوبر.

في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أكد إمام عاشور أن الفريق بالكامل يركز بشكل كامل على هذه المباراة، مشيرًا إلى أن اللاعبين في أتم الاستعداد لخوض المواجهة القوية.

وأعرب عاشور عن رغبته الكبيرة في تحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي هذا الموسم، خاصة بعد عدم تمكنه من الفوز به العام الماضي عندما خسر الأهلي أمام اتحاد الجزائر. وقال: "كل لاعب يدرك تمامًا ما هو المطلوب منه في المباراة، ونعمل جميعًا على دعم بعضنا البعض. إن شاء الله، سنتمكن من العودة بلقب السوبر الإفريقي. المباراة ستكون قوية ولكننا جاهزون".

كما أضاف عاشور: "يجب أن يظهر الفريق بوحدة وتماسك داخل الملعب، ونحن ننتظر الدعم الكبير من الجماهير التي لطالما كانت خلفنا في كل المناسبات. نركز بشكل كبير على تحقيق اللقب هذا الموسم بعد خيبة الأمل في الموسم الماضي".

وتحدث عاشور عن تجربته مع الأهلي، قائلًا: "اللعب في نادٍ بحجم الأهلي، بجوار لاعبين من طراز كبير، يسهل عملية الانسجام سريعًا مع الفريق. شعرت وكأنني جزء من النادي منذ زمن طويل، وهذا الشعور يحدث فرقًا كبيرًا لأي لاعب".

واختتم إمام عاشور رسالته بالتوجه للجماهير، قائلًا: "ننتظر دعم الجماهير الكبير في نهائي كأس السوبر الإفريقي. كما عودونا دائمًا، نعلم أنهم سيكونون في ظهورنا، وإن شاء الله سنفرح جميعًا بعد نهاية المباراة بتحقيق اللقب".