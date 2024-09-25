نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري وفاة نجاح الموجي.. ما لا تعرفه عن نجاح الموجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكري وفاة الفنان نجاح الموجي، الذي رحل عن عالمنا 25 سبتمبر 1998 م، ذو طابع خاص فرض شخصيته وأسلوبه الكوميدي علي الساحة الفنية فوجد لنفسه مكانًا بين كبار فناني الكوميديا، وتأرجحت حياته ما بين فشل ونجاح وشهرة وخلافات، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية حياة الراحل نجاح الموجي.

حياة نجاح الموجي

ولد عبد المعطي محمد الموجي يوم 11 يونيو 1945 في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية، حصل اعلى بكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، اختار ان يظهر بإسم "نجاح الموجي" تقدير وحب لشقيقه الأكبر، ولم يترك وظيفته ووصل إلى درجة وكيل وزارة، وحاول الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية لكنه رسب في الاختبارات، تزوج الموجي من خارج الوسط الفني وأنجب ابنته (آيتن الموجي) والتي بدأت عملها كمذيعة بالتليفزيون المصري ثم انتقلت منه للعمل بالقنوات الفضائية الخاصة، رحل عن عالمنا يوم 25 سبتمبر عام 1998، عن عمر ناهز الـ53، إثر معاناته من أزمة قلبية مفاجئة.

مسيرة نجاح الموجي الفنية

بدأ نجاح مشواره الفني مع فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، وكان أول ظهور له في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة"، في عام 1969 مع المخرج محمد سالم، وصل رصيده إلى أكثر من 150 عم، واقتنع عادل إمام بموهبته بعد تعاونهما في فيلم “الحريف”، حصل نجاح الموجي على عدة جوائز خلال مسيرته الفنية، منها جائزة أحسن ممثل من مهرجان دمشق عن دوره في فيلم "أيام الغضب"، نال جائزة خاصة من مهرجان المركز الكاثوليكي عن دوره في فيلم "التحويلة"، وأفضل دور ثانٍ عن "زيارة السيد الرئيس"، وجائزة الهرم الفضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "ليه يا بنفسج".

سجن نجاح الموجي

وقع نجاح الموجي في أزمة سنة 1992 اثناء، عرض مسرحية "لا مؤاخذة يا منعم"، في أحد مشاهدها يردد تعليقات ساخرة عن المطربين والمطربات، ومنهم المطربة أنغام، بعد حضور الفنانة وهي متخفية، أقامت دعوى قضائية ضد الفنان نجاح الموجي، ووجهت له اتهاما بالسب والقذف، صدر ضد لفنان الراحل، حكم بالحبس لمدة 3 شهور، وبالفعل دخل السجن مدة 15 يوما، قبل تقديمه استشكال علي الحكم، وحصوله على البراءة.

أدوار شهرت نجاح الموجي

أبرز الشخصيات نجاح الموجي في مسيرته، شخصية "الواد مزيكا" في مسرحية المتزوجون، شخصية "خليل السباك" في مسلسل اهلا بالسكان، شخصية "جعورة" في مسلسل ناس وناس، شخصية "مشمش" في فيلم 131 أشغال، شخصية "الهرم" في فيلم الكيت كات، شخصية “طأطأ" في فيلم طأطأ وريكا وكاظم بك، شخصية "سيد" في فيلم البحر بيضحك لية.