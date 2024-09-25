نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. نقلات فنية فارقة في حياة خالد سرحان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم 25 سبتمبر، عيد ميلاد خالد سرحان، نجل الكاتب سمير سرحان، الذي أخذ منه الحس الفني ودخل عالم التمثيل والتأليف، قدم العديد من الأدوار المساعدة، كما شارك في كتابة فيلم أمير الظلام وفيلم الديكتاتور، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز أعمال خالد سرحان.

أول أدوار خالد سرحان

سبق، وكشف خالد سرحان عن عدد من تفاصيل حياته الشخصية، كواليس بعض أعماله، خلال برنامج حد النجوم، وتحدث وقال: بدأت التمثيل في سنة تانية معهد، وكان أول عمل لي هو رسالة إلى الوالي، مع الزعيم عادل إمام، وعرفني به هو مروان حامد، ومن خلال الزعيم تعرفت على عدد كبير من النجوم، فهو السبب الذي جعلني على صلة بكل معارفي الفنية.

نقلات فنية في حياة خالد سرحان

شارك خالد سرحان في أفضل الأعمال الدرامية العديد من النجوم، حيث حالف الحظ خالد سرحان ليشارك في فيلم " أضحك الصورة تطلع حلوة " مع الفنان الراحل أحمد زكي، في مسرحية " بودي جارد " مع عادل إمام لمدة سبعة أعوام، مسلسل مأمون وشركاه، ومسلسل صاحب السعادة "، وفيلم " السفارة في العمارة، وفيلم التجربة الدنماركية، وشارك في مسلسل المداح، مسلسل " فاتن أمل حربي،يوميات زوجة مفروسة، شارك خالد صالح في مسلسل " الريان "وفيلم ابن القنصل، مسلسل " سكة الهلالي " مع الفنان القدير يحيى الفخراني، مسلسل " العطار والسبع بنات " مع نور الشريف، فيلم " عصابة الدكتور عمر " مع مصطفى قمر وياسمين عبد العزيز

أبرز أعمال خالد سرحان

وشارك خالد سرحان في العديد من الاعمال منها السينما: "فيلم رسالة إلى الوالي، اضحك الصورة تطلع حلوة، أمير الظلام، التجربة الدنماركية، حريم كريم، السفارة في العمارة، عصابة الدكتور عمر، الديكتاتور، تيتة رهيبة، عنتر ابن ابن ابن شداد"، وشارك في التليفزيون: العطار والسبع بنات، سكة الهلالي، صاحب السعادة، يوم وليلة، الريان، يوميات زوجة مفروسة، مولانا العاشق، مأمون وشركاه، المداح بأجزاءه الثلاثة، مولانا العاشق، سرايا عابدين".

آخر أعمال خالد سرحان

وكان آخر أعمال خالد سرحان، هو فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، وشارك فيه علا غانم، داليا البحيرى، بسمة، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، فيلم "آل شنب"، تأليف وإخراج أيتن أمين، ومن بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، محمود البزاوي، مسلسل "المداح" الذى شهد العديد من المفاجآت فى مواجهة الجن وهو من بطولة حمادة هلال، فتحى عبد الوهاب، هبة مجدى، حنان سليمان، محمد عز.