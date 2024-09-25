نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة: بدء التدريب التربوى للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه

سيتم إجراء التدريب التربوي للمتقدمين لمسابقة ٣٠ ألف معلم الدفعة الثالثة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024م حتى يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024م.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن التدريب بواقع ( 20 ) ساعة، موزعة على 4 أيام بواقع خمس ساعات تدريبية يوميا.

وشددت مديرية تعليم الجيزة، أن يكون حضور المتدرب ضمن الإدارة التعليمية التابع لها المربع السكني ( العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي ) للمتدرب، وأن يكون حضور المتدرب ضمن الإدارة التعليمية التابع لها المربع السكني ( العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي ) للمتدرب.

ونبهت مديرية تعليم الجيزة، المعلمين الالتزام بالاماكن الموضحة لكل إدارة بالجدول.



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