نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يتفقد 3 منشآت رياضية بالواحات البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، لليوم الثاني علي التوالي جولته التفقدية صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، بزيارة عدد من المنشآت الرياضية والشبابية ليتابع فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان من الواحات البحرية.

ويرافقه محمد إبراهيم، مدير إدارة المنشآت والتجهيزات، وخالد حامد، مدير إدارة الواحات.

حيث تفقد ثلاث مراكز شباب وهم "شباب الغربية، طبل امون، والقصر "، وبدأت الجولة بتفقد ملعب سداسي نجيل صناعي والملعب الرئيسي والمبني الاداري بمركز شباب الغربية

ووجة الصبروط بضرورة رفع كفاءة المبني الاداري ومركز الشباب ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية أو المركزية.

واستمرت الجولة بزيارة مركز شباب طبل امون تفقد الصبروط خلالها، المبني الإداري وملعب نجيل صناعي ووجه وكيل الوزراة برفع كفاءة المباني والبنية التحتية وإمكانية إدارج المركز ضمن الخطة الإستثمارية للمديرية.

وفي مركز شباب القصر تفقد الصبروط الملاعب بما فيها الملعب القانوني نجيل طبيعي والملعب الخماسي والمكتبة وشدد على ضرورة استغلال الأماكن الشاغرة في الإستثمار الزراعي والذي يتناسب مع طبيعة المدينة، ولا سيما ان المركز يمتد علي اكثر من 35 فدان.

وفي تصريح له، أكد الدكتور محمود الصبروط على أهمية هذه الجولة لمتابعة منطقة الواحات البحرية ذات الخصوصية، والتي تحظى باهتمام خاص من الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

وأشار إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تجتهد بها الدولة لتوفير بيئة رياضية متميزة تخدم الشباب، وتفتح أمامهم فرصًا حقيقية لزيادة التنمية والوعي والمشاركة الإيجابية والفعالية لمستقبل الوطن.

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