انت الأن تتابع خبر تبكير موعد صرف رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024 بقرار من وزارة المالية إلى هذا التاريخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف رواتب الموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بسبب موافقة موعد الصرف لأحد أيام العطلة الاسبوعية في السعودية، وكانت الوزارة قد حددت موعد ثابت لصرف الرواتب فيه وهو اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وفي حالة موافقة هذا الشهر لأحد الإجازات الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف، تعرف في هذا المقال على الموعد الجديد المحدد لصرف رواتب الموظفين وحقيقة وجود زيادة جديدة في الرواتب.

حقيقة تبكير موعد صرف رواتب الموظفين

أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي عن تبكير موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين وفي القطاع الخاص المخصصة لشهر سبتمبر، وذلك لأن اليوم المحدد للصرف وهو السابع والعشرين من شهر سبتمبر يوافق يوم الجمعة وهو عطلة نهاية الأسبوع ولا يتم صرف رواتب الموظفين أيام العطلات لذلك تقرر تبكير موعد الإيداع لهذا الشهر.

موعد إيداع رواتب الموظفين شهر سبتمبر

حددت وزارة المالية السعودية الموعد المحدد لإيداع رواتب الموظفين المخصصة لشهر سبتمبر 2024 حيث يتم صرف رواتب موظفي الدولة يوم الخميس المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر سبتمبر 2024 بدلا من يوم الجمعة وهو اليوم الذي تم تحديده سابقا لإيداع الرواتب حيث يوافق اليوم السابع والعشرين من الشهر.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين