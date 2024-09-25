انت الأن تتابع خبر نجم الاتحاد يتعرض لإصابة خطيرة ويفقد الوعي خلال مباراة العين في كأس الملك ! تفاصيل كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في حادثة مؤسفة خلال مباراة كأس الملك، تعرض لاعب نادي الاتحاد السعودي، عبد الرحمن العبود، لإصابة خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى.

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قلق لجماهير النادي ولإدارة الفريق، خاصة أن العبود يعد أحد الأسماء البارزة في التشكيلة. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل الإصابة، الإجراءات الطبية المتخذة، ودعم إدارة النادي للاعب في هذه اللحظات الصعبة.

نجم الاتحاد يتعرض لإصابة خطيرة ويفقد الوعي خلال مباراة العين

توجه اللاعب عبد الرحمن العبود، نجم نادي الاتحاد السعودي، إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة الفريق ضد العين في بطولة كأس الملك لكرة القدم.

الإصابة ونتائج الفحوصات

تعرض العبود لصدمة قوية في الرأس أثناء المباراة، مما أدى إلى عدم اتزانه وفقدان الوعي لفترة قصيرة. هذا الوضع استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بيان نادي الاتحاد

أصدر نادي الاتحاد بيانًا عبر منصة إكس لتوضيح حالة اللاعب بعد نقله للمستشفى. وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها العبود عن ضرورة بقائه في المستشفى لمدة يوم تحت الملاحظة لضمان استقرار حالته الصحية.

دعم الإدارة والاطمئنان على الحالة