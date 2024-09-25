انت الأن تتابع خبر الأرصاد تحذر…أمطار رعدية ورياح قوية على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين بأن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في هذه الفترة مع بدايات فصل الخريف،حيث هناك فرصة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد مع الرياح النشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات من منطقة مكة المكرمة،كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٤١ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٦٥.

المدينة المنورة: العظمى ٤٢ والصغرى ٢٩ ودرجة الرطوبة ٣٥.

الرياض: العظمى ٣٩ والصغرى ٢٥ ودرجة الرطوبة ٢٠.

جدة: العظمى ٣٧ ودرجة الرطوبة ٢٩ ودرجة الرطوبة ٨٥.

الدمام: العظمى ٤٢ والصغرى ٢٦ ودرجة الرطوبة ٦٥.

أبها: العظمى ٢٩ والصغرى ١٧ ودرجة الرطوبة ٦٥.

تبوك: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٢ ودرجة الرطوبة ٥٠.

بريدة: العظمى ٣٩ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٣٠.

حائل: العظمى ٣٨ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٢٥.

الباحة: العظمى ٢٨ والصغرى ١٨ ودرجة الرطوبة ٦٥.

عرعر: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٤٥.

سكاكا: العظمى ٣٧ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٤٥.

جازان: العظمى ٣٦ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٨٥.

نجران: العظمى ٣٦ والصغرى ٢٢ ودرجة الرطوبة ٣٠.