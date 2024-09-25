نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تبدأ الأعمال الإنشائية لمجمع مدارس الأقصى للتعليم الأساسي بالطالبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بدء اعمال انشاء مجمع مدارس الاقصي للتعليم الأساسي على مساحة ٧٥٠٠م٢ بشارع المحولات بحي الطالبية.

وذلك بعد تسليم الارض، لهيئة الأبنية التعليمية وإزالة الاشغالات والتعديات من عليها لقيام الشركة المنفذة بالأعمال الإنشائية.

وذلك في اطار خطة المحافظة لتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس، جاء ذلك بمتابعة من حامد سلامة رئيس حي الطالبية.

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