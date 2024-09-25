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أحمد جودة - القاهرة - كشف لويس جارسيا بلازا، مدرب ألافيس، عما دار بينه وبين كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بعد انتهاء مباراة الفريقين.

مدرب ألافيس: كان يجب طرد نجم ريال مدريد

وأكد أن المدرب الإيطالي للميرينجي "ظاهرة" تروق له بشدة، وأنه "لا أحد يستطيع قول إن إندريك لا يستحق بطاقة حمراء" بعد حصول اللاعب على إنذار خلال اللقاء.

وأوضح بلازا "كارلو ظاهرة وأكن له إعجابا كبيرا. قال إن اللاعب لم يستحق بطاقة صفراء وأكدت له أنه تم التغاضي عن طرده. كان يفترض أن نلعب آخر 10 دقائق ضد 10 لاعبين".

وأضاف "بعدها، سواء خسرنا أو أحرزوا فينا هدفا آخرا لا فارق، لكن كان ينبغي إخراج ذلك اللاعب. لا يستطيع أحد الادعاء بأن اللعبة لا تستحق بطاقة حمراء، شاهد الجميع ما حدث".

وواصل: "أتفهم أن الحكم لم يراها، لكن حكم الفيديو موجود لهذا السبب. يستحق الطرد لأن نيته كانت الضرب. إنها بطاقة حمراء وأدرك أن ريال مدريد كان بوسعه تلافي بطاقة صفراء، إلا أننا كان يتعين علينا اللعب أمام 10 لاعبين".

ورغم الخسارة، بدا مدرب ألافيس راضيا عن الانطباع الذي تركه لاعبوه والكفاح حتى النهاية، ما جعل الأمل يعود في مباراة ظن الجميع أن نتيجتها قد حسمت.

وختم: "أن يسجل الريال في مرماك ثلاثة أهداف فهذا شيء ليس غريبا لأن الفارق ضخم. إذا كانوا في قمة مستواهم يفوزون علينا بسهولة لأنهم أفضل منا بكثير لكن فريقي يناضل حتى النهاية، قلصنا الفارق إلى هدف واحد ومع اقتراب النهاية تنتابهم الشكوك".

