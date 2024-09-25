نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأربعاء 25-9-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني احتلال صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد ست نقاط. ويتصارع الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد مع رافينيا على المركز الثاني حيث يتساوى كل من منهما بنفس عدد الأهداف وذلك برصيد خمس أهداف للاعبين. ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025. ترتيب هدافي الدوري الإسباني 1. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 6 أهداف. 2. رافينها، برشلونة، 5 أهداف. 3. كيليان مبابي، ريال مدريد، 5 أهداف. 4. أيوزي بيريز، فياريال،4 أهداف. 5. فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 3 أهداف. 6. لامين يامال، برشلونة، 3 أهداف. 7. خافي بوادو، إسبانيول، 3 أهداف. 8. بورخا إيجليسياس، سيلتا فيجو، 3 أهداف. 9. داني أولمو، برشلونة، 3 أهداف.