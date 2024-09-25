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أحمد جودة - القاهرة - قرر بوكا جونيورز معاقبة حارسه الأساسي سرخيو روميرو بالإيقاف مباراتين بسبب اشتباكه مع بعض المشجعين عقب انتهاء السوبر كلاسيكو السبت الماضي أمام ريفر بليت.

بوكا جونيورز يوقف حارسه روميرو

وأوضح النادي في بيان على موقعه الإلكتروني أن روميرو "لن يستدعى للمباراتين المقبلتين" من جانب المدرب دييجو مارتينيز خلال مواجهتي بلجرانو وأرخنتينوس جونيورز في الدوري الأرجنتيني.

كان روميرو (37 عاما) وأثناء دخوله النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس بعد الفوز 0-1 على ريفر بليت السبت الماضي، قد دخل في مشادة مع مشجعين غاضبين.

واعتذر الحارس المخضرم لاحقا، إلا أن ناديه قرر معاقبته من منطلق وجوب "الاحترام المتبادل في كل وقت" بحيث يستمتع اللاعبون والجمهور "بالرياضة والمنافسات التي يخوضها بوكا، والتشجيع والمشاركة جميعا في سلام وتناغم".

بالمثل، أكد النادي أنه تمكن من تحديد هويات "المشجعين الثلاثة الذين تسببوا في الواقعة وستطبق عليهم الإجراءات المناسبة".

ويحتل بوكا جونيورز المركز ال11 من جدول الدوري الأرجنتيني ولديه 21 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر فيليز سارسفيلد، وثلاث نقاط خلف غريمه الأزلي ريفر بليت.

